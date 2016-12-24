Ученые определили, сколько партнеров для секса должно быть в жизни человека

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Группа ученых определила, какое идеальное количество сексуальных партнеров должно быть у мужчин и женщин, дабы у них благополучно складывалась личная жизнь. Для этого было проведено исследование, в котором приняли участие 188 человек в возрасте до 35 лет.

Исследование показало, что представители обоих полов предпочитают связывать свою жизнь с людьми, которые в прошлом имели не более 2 половых партнеров, сообщает "Российский Диалог". Если дама поменяла в прошлом 6 и более партнеров, то мужчины крайне неохотно связываются с ней. А многие мужчины и вовсе признались, что хотели бы быть первым сексуальным партнером в жизни своей избранницы. Что касается девушек, то они также считают мужчину с богатым сексуальным опытом не надежным.

Подводя итоги исследования, ученые вывели среднее число сексуальных партнеров, которое признано идеальным – 3. По мнению опрошенных, если у вас в прошлом было больше партнеров, это говорит о распущенности, меньше — о неопытности.

Как сообщалось ранее, американские ученые установили, сколько раз в день мужчины и женщины думают о сексе. Еще ранее канадские специалисты заявили, что на прочность памяти женщины влияет количество секса в ее жизни.

Источник: https://www.rusdialog.ru