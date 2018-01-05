Рождественские службы станут более понятными для россиян

Церковь решила сделать рождественские службы более понятными для россиян. Священник предложил в рождественские праздники раздавать всем прихожанам листы с текстами богослужений на входе в храм.

В преддверии Рождества Христова священник Русской православной церкви, ректор Свято-Филаретовского православно-христианского института Георгий Кочетков предложил раздавать всем, кто придет на праздники в храмы, распечатки с текстами богослужения на русском, а не церковнославянском языке, чтобы люди могли стать не просто сторонними наблюдателями, а участниками торжественного события. По его мнению, такая практика сделает рождественскую службу более понятной и позволит не оттолкнуть людей от церкви. Раздавать тексты молитв и читаемых отрывков из Священного писания могут приходские миссионеры или волонтеры на входе в храм. «Рождество Христово в массовом сознании давно уже перестало быть сугубо церковным праздником. В целом более 20% населения России время от времени заходят в церковь, однако делают это всего несколько раз в год. Не в последнюю очередь потому, что сориентироваться в богослужении и понять его смысл – трудная задача», – считает отец Георгий Кочетков.



Необходимость осмысленного участия в богослужении, в том числе при помощи русских переводов и пояснений, неоднократно подчеркивал и глава РПЦ патриарх Кирилл. По мнению отца Георгия, из-за того, что люди не понимают, что происходит на службах, православное сообщество регулярно теряет творческих и мыслящих людей, которые проявляют тягу к христианской вере, «к единению духа и смысла в церкви». За последнюю четверть века произошел самый большой отток, несмотря на то, что в конце 80-х – начале 90-х интеллигенция и думающие люди страны проявляли огромный интерес и доверие к церкви. «Церковь сама в этом виновата. Пока мы в России не служим на русском языке и не делаем молитву доступной для всех, даже тех, кто просто проходил мимо и решил заглянуть в храм, очень многие ищущие христианской жизни люди, может быть, самые перспективные члены церкви оказываются вне её, просто уходят. У нас, к сожалению, людей не считают и не берегут, а следовало бы беречь, особенно молодежь и людей творческих, мыслящих. А они-то и уходят, и в огромной степени уже ушли из церкви», – сетует священник.