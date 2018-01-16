Вениамин Кондратьев пригласил активиста «Трезвой России» посетить винодельческие заводы Кубани

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Губернатор прокомментировал выступление общественника Яна Иванова в ходе ток-шоу на Первом канале.

– ? Увидел в телеэфире «Время покажет», что активист Ян Иванов заявляет, будто виноделы спаивают страну. Хочу напомнить: вино – это сельскохозяйственный продукт. Приглашаю на Кубань, посмотреть наши ведущие винодельческие заводы, – написал глава региона в своем микроблоге в «Твиттере».

Он также уточнил, что вино – это важная отрасль сельского хозяйства, продукт питания, и в умеренных дозах не вредный, а даже полезный для организма.

Напомним, качество кубанской винодельческой продукции неизменно растет. Этому способствуют технологическое перевооружение, как переработка винограда, так и производство готовой продукции, увеличение государственной поддержки на виноградарство и виноделие, привлечение ведущих иностранных виноделов-консультантов при производстве вин.

Результатами этого стало ежегодное признание кубанской винодельческой продукции на престижнейших винодельческих дегустационных конкурсах мира и завоевание многочисленных медалей виноделами края.

Кроме того, развиваются различные винные туры – в следующем году будет доступно около 80 таких экскурсий. Они дают возможность туристам убедиться в качестве кубанского вина. Свои «винные маршруты» реализуют Абрау-Дюрсо, Лефкадия, Фанагория, Кубань-Вино и Саук Дере.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края