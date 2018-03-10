Большой казачий круг: апатия и разочарование

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15 февраля в Храме Христа Спасителя прошел Первый Большой круг российского казачества. Более 1500 делегатов представляющих 11 реестровых войсковых казачьих обществ из 80 регионов страны прибыли в Москву. Проведение такого помпезно-масштабного мероприятия приветствовал в своем послании Президент Российской Федерации Владимир Путин. Начало Круга было отмечено торжественным богослужение, которое провёл л Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Мероприятие было организованно Федеральным агентством по делам национальностей (ФАДН) при поддержке Совета при Президенте Российской Федерации по делам казачества, Синодальным комитетом Русской Православной Церкви по взаимодействию с казачеством и Правительством Москвы.

Оргкомитет возглавил руководитель Федерального агентства по делам национальностей России Игорь Баринов, который, в частности, сказал: «Мы впервые проводим такое масштабное мероприятие, которое, уверен, станет знаковым событием в новейшей истории российского казачества, большим шагом к его объединению».

Главным итогом мероприятия стало, оглашенное главой ФАДН И.В. Бариновым решение о создании «Всероссийского казачьего общества», которое возглавит один человек в звании Наказного Атамана. Планируемая «большая» организация объединит все реестровые общества, а так же общественные казачьи общества, которые, по факту станут, частью государственных силовых структур. Окончательно лишить общественников «воли» видимо планируется после ожидаемого в ближайшее время принятия нового закона «О российском казачестве».

«Сейчас 11 реестровых казачьих войск, они фактически автономны, им не хватает координации. Штаб будет находиться в столице и формировать каждодневную повестку всех реестровых казачьих войск. Атамана будет назначать Президент России… для всего российского казачества… Мы выйдем на алгоритм «дорожной карты» по созданию единого войскового казачьего общества и наметим пути развития всего казачества», - сказал в своем выступлении И.В. Баринов.

Имеющее достаточно высокий представительский уровень, и очень большое количество участников, прошедшее в Москве казачье собрание оставляет много вопросов.

Прежде всего, это жесткая увязка «нового казачества» с принадлежностью к Русской православной церкви. Членство в проектируемом «едином обществе» будет возможно только для прихожан Русской православной церкви. Об этом в своем выступлении пред руководителями делегаций прошедшей накануне основной части мероприятия 14 февраля. в «Первом казачьем университете» (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) сказал И. В. Баринов.

На следующий день, пред всем Кругом патриарх Кирилл, выступая с проповедью в храме Христа Спасителя категорично заявил: «Казаками могут быть только православные, а остальные не имеют права надевать казачью форму, даже если их заставляют должны отказываться».

Столь категоричные утверждения с большим удивлением выслушали казаки Калмыцкого округа (кстати одна из наиболее эффективно работающих реестровых организаций, причем без финансового стимулирования со стороны государства) Всевеликого Войска Донского, которые, в том числе атаман Эрдни Манжиков, по вероисповеданию буддисты. Так же из буддистов на февральском Круге состояла часть делегации Забайкальского казачьего войска.

Пикантность состоит в том, что никогда за свою историю российское казачество не было конфессионально монолитным. В царские времена в большом количестве были казаки-старообрядцы, В Донском и Забайкальском войсках было много буддистов, в Терском, Донском, Оренбургском войсках были и мусульмане.

Если взять военно-силовой аспект, а «новое казачество» планируется именно как военно-силовая структура, то его «конфессиональная чистота» так же противоречит русской военной традиции, да и в европейской такого вроде бы не было со времен Тридцатилетней войны. «Обновленный реестр» по сути становится военно-религиозным «рыцарским орденом», которых Русская православная церковь никогда не имела за все 1030 лет своего существования.

Помимо конфессионального, возникает и много других вопросов по поводу « представительного казачьего форума». Февральский «Большой Круг» был подготовлен за очень короткое время, в режиме почти полной секретности. Удивляет крайняя скоротечность проведения.

По логике вещей мероприятие таких масштабов должно было готовится много месяцев. Должен быть заявлен план работы, сформулированы основные программные положения, проекты итоговых документов, оглашена повестка, вопросы и темы для дискуссий.

В казачьих низовых организациях должны были пройти обсуждения проектов документов, выбраться делегаты, сформулированы для них наказы и предложения.

Но, по сведениям, полученным автором от рядовых казаков, ничего подобного не было. Большинство рядовых членов казачьих обществ даже не знали о будущем «представительном собрании».

Делегаты, помимо персон из руководства, «на низах» не выбирались, а назначались. На мероприятии они были, фактически, статистами, заполняющими зал и выслушивающими уже принятые наверху решения.

Большой Круг был проведен в «блиц-режиме». 14 февраля заезд и проведенное в «Первом казачьем университете» (МГУТУ им. К.Г. Разумовского) совещание руководителей делегаций, 15 – открытие и основная работа, 16 – отъезд.

Первая информация о планах проведения Большого Круга прозвучала в октябре в октябре 2017 года, когда в Краснодаре прошел 1-й Всероссийский форум казачьих войсковых обществ, в работе которого участвовали два основных властных куратора казачьего движения: руководитель Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов и председатель Совета при Президенте РФ по делам казачества Александр Беглов, а так же губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и атаман Войскового казачьего общества «Кубанское казачье войско» Николай Долуда.

Впоследствии информация о «историческом мероприятии» давалась крайне скупо, а в качестве дня проведения называлось 18 февраля. Однако Круг был проведен 15 февраля, причем реальная дата не оглашалась, вплоть до самого последнего момента.

Можно предположить, что трехдневным сдвигом организаторы подстраховались от возможных акций протеста со стороны общественных казачьих организаций.

Таких протестов в реальности не было, но они были возможны. Основные общественные казачьи организации крайне негативно отреагировали на оглашенные осенью 2017 года планы проведения Большого Круга.

По сути «представительный казачий форум» стал аналогом партийных съездов времен Брежнева, а вся «работа» свелась к зачитке высокопоставленными докладчиками заранее заготовленных речей, которые молча выслушали сидящие в зале и низведенные до положения статистов делегаты. Ни дискуссий ни обсуждений не наблюдалось.

Фикцией стал и заявленный «объединительный» характер мероприятия. На «Большом круге» отсутствовали руководители основных общероссийских общественных казачьих организаций.

Достаточно многочисленные объединения, «Союз Казаков России и Зарубежья» (атамана Ратиева) и «Кавказская казачья линия», насколько известно автору, на февральское мероприятие не приглашались.

Возглавляемый атаманам Павлом Задорожным «Союз казаков России», - самая старая общественная казачья организация, вроде бы был приглашен, но в «Большом Круге российского казачества» категорические отказался участвовать.

14 января 2018 года по итогам Совета Атаманов СКР было сделано официальное заявление, в котором по поводу предстоящего «объединительного форума» сказано: «Руководствуясь статьёй 17 Федерального закона от 19.05.1995 г. № 82, участие в Объединении 11 казачьих войсковых обществ (госреестр) в одно Всероссийское казачье общество делегации Союза казаков России не принимать».

В опубликованном на сайте СКР информационном сообщении о посвященном «объединительному мероприятию» так же говорилось: «На Совете, в ходе выступлений Атаманы Союза казаков России высказались, что такое оживление в реестровой среде вызвано, прежде всего рвением атамана войскового казачьего общества Н.А. Долуды, теряющего свои позиции».

Нужно уточнить, что речь идет об атамане реестрового «Кубанское казачье войска», вице-губернаторе Краснодарского края Николае Долуде.

Слова атаманов Союза Казаков о «теряющем позиции» кубанском реестровом атамане имеют под собой весомую почву. Все последние годы Краснодарский край имел имидж одного из самых лучших российских регионов. Кубань была образцом и общероссийским эталоном в плане связки «казаки-власть».

Но в последнее время весь информационный оптимизм куда-то пропал. «Цветущая Кубань» в последнее время ознаменовалась «тракторынми маршами протеста фермеров», обогатила русский язык неологизмами «цапковщина» и «хахалевщина» и все более начинает восприниматься как «зона социальной катастрофы».

А ситуацию с реальным, а не парадно-показным положением казачества показало прошедшее всего за две недели до московского казачьего Круга массовое убийство в станице Ладожской.

Но если вернуться к прошедшему 15 февраля «Большому кругу российского казачества», то самым удивительным моментом было не участие в его работе Большого Круга «Союза казаков-воинов России и зарубежья» (СКВиРЗ) возглавляемого депутатом Государственной Думы казачьим генералом Виктором Водолацким.

Сам атаман, как говорил автору один из участников мероприятия, на Круге виден не был. Были в качестве гостей несколько персон из СКВиРЗ.

В свое время СКВиРЗ Водолацкого был создан как параллельная «реестру» альтернатива не особо подконтрольному общественному казачеству. Планировалось, что поддерживаемая государством структура Водолацкого сможет оттянуть на себя часть «вольных» казаков, а в итоге станет над всеми, в том числе зарубежными, казачье-общественными и реестровыми организациями в качестве своеобразного надзорного органа.

Такие планы были вполне разумными, атаман Водолацкий вполне успешно работал в качестве кооператора и координатора вольного казачьего движения, в частности на домайданной Украине.

Но теперь, после 15 февраля, на такой «многогранной, вдумчивой и кропотливой» работе с независимым казачеством, похоже поставлен крест. Кремлевская власть при поддержке РПЦ по всем признаком взяла курс на примитивные «крестом и мечом» силовые методы действий в отношении всех видов казачьей самоорганизации.

Вместо продуманной долгосрочной работы ведется строительство примитивных, по образцу в бозе почивших «Наших», социальных декораций, с попытками «ломать через колено» всех, кто в них не может или не хочет вписываться.

«Коммерсант.ru» в статье «Реестровых» казаков собрали в круг» пишет: «Атаман Томского подразделения СКВРЗ казацкий генерал Николай Шахов считает, что власть пытается «подстроить 5,5 миллионов нереестровых казаков под 500 тыс. реестровых», Александр Беглов, по его словам, «предложил накануне всем подчиниться, иначе — пеняйте на себя».

Прошедший 15 февраля Большой круг явно показал, что годами взращиваемый государством «реестровые» войсковые общества все больше и больше становится организационным симулякром лишенным реального социального наполнения.

Власть совершает спонтанные конвульсивные движения, чем в итоге только усугубляет ситуацию отторжения от нее более-менее организационно оформленной казачьей массы.

Виден явный страх власти перед «общественниками» ввиду их частичной не подконтрольности. Попытки силовыми и клерикальными методами создать «казачье единство», «сгон всех в одну кучу», имеют две причины.

Первая – фактическая смерть «реестра» как реально работающих живых общественных структур.

Вторая - желание удушить любые ростки низовой социальной организации, которая, хоть и в крайне малом объеме, но присутствует в общественных казачьих объединения.

Но страх властей перед «вольными» казаками, по большому счету не имеет оснований. Антиникелевые волнения в Воронежской области это уже достаточно давняя история, а к «кубанским тракторным маршам» казаки уже прямого отношения не имели.

Пережив в последние годы расцвет и угасание «Русской весны» казаки разочаровались во всем, в том числе и в своих организациях, как реестровых, так и общественных.

Активность общественников, даже самых радикальных, резко снизилась. Везде царят апатия и разочарование, главным вопросом для рядовых казаков становится экономическое выживание.

Это явно показала вялая, почти отсутствующая реакция на убийство прихожан церкви в Кизляре, прошедшее через 3 дня после московского Большого Круга.

В казачьей среде люди массово, индивидуально или на уровне малых групп уходят в своеобразную «внутреннюю эмиграцию». И уже никто, ни провластные реестровые атаманы, ни политруки в рясах уже не смогут их из нее извлечь.

Источник: https://www.atamanskij-polk-skr.com/single-post/2018/02/28/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B8%D0%B9-%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5