В Москве состоялся Большой круг российского казачества

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Участие в нем приняла делегация Кубанского казачьего войска во главе с вице-губернатором края, атаманом ККВ Николаем Долудой.

Мероприятие прошло в храме Христа Спасителя и собрало более 1,5 тысяч представителей всех 11 реестровых казачьих войск России, общественных объединений казаков, молодежных казачьих организаций из 80 регионов страны.

Открыло мероприятие праздничное богослужение, которое провел Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

– Российское казачество вернуло свою честь, стать и стало надежным оплотом государства, – обратился к участникам Большого круга Патриарх Кирилл. – Казаки никогда не предавали своей присяги и стояли на защите рубежей своего Отечества. И очень важно, что эти духовные ценности и ориентиры сегодня воплощает в себе молодежь.

На заседании Большого круга к казакам России с приветственным словом обратился полномочный представитель Президента РФ в СЗФО, председатель президентского Совета по делам казачества Александр Беглов.

– Для меня большая честь от имени Президента приветствовать вас в этом зале. Важно, что нынешнее поколение казаков считает нужным обсуждать вопросы дальнейшего развития всего российского казачества. Ведь сегодня казачество – это уникальный и неотъемлемый пласт социальной жизни общества, – подчеркнул Александр Беглов.

В ходе заседания участники мероприятия обсудили ход реализации стратегии государственной политики в отношении казачества, взаимодействие Русской Православной Церкви с казачьими обществами.

Одним из вопросов повестки дня Большого круга – создание единого Всероссийского казачьего войска. С докладом на эту тему выступил атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда.

– Уверен, сегодня судьбоносное событие в жизни российского казачества – мы обсуждаем концепцию создания единого войска путем объединения всех реестровых казачьих войск России, - отметил Николай Долуда. – Это очень важно, потому что этот шаг позволит более качественно и оперативно решать вопросы равномерного развития всех реестровых казачьих войск страны, наладить их тесное взаимодействие со всеми уровнями власти. Также будет выработан единый подход к несению государственной службы реестровыми казачьими войсками.

Атаман ККВ выразил уверенность, что создание Всероссийского казачьего войска станет мощным инструментом для консолидации не только 11 реестровых войск, но и всего казачества России.

Завершилось мероприятие выступлением Кубанского казачьего хора.

Напомним, предложение о создании единого казачьего войска прозвучало на Первом форуме реестровых казачьих войск России, который прошел в октябре 2017 года в Краснодаре, и было поддержано всеми участниками.

Источник: Пресс-служба администрации Краснодарского края