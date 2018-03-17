ВНИМАНИЕ! Паралич электронных устройств!

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Работа вашего компьютера заблокирована, на экране горит надпись “Переведите на данный счет 20 биткоинов”, а вы непонимающе качаете головой? Мобильный телефон не дает вам даже зайти в меню или принять звонок? Скорее всего, вы стали жертвой вируса-вымогателя – угрозы, которая в последнее время лавиной обрушивается на пользователей интернета со всего мира.

Чтобы обезопасить себя от вирусов-вымогателей, любой пользователь Рунета в первую очередь должен понимать, что они из себя представляют.

Цель любого вируса-вымогателя – заработать деньги для своего создателя. Для этого они “вламываются” в систему и блокируют доступ пользователя к ней, зачастую стирая или изменяя жизненно важные файлы и документы. За разблокировку у пользователя требуют оплату, чаще всего в биткоинах ( получателя биткоин-платежа сложно отследить и потому злоумышленники могут легко скрываться от закона).

????Так как электронные устройства можно заблокировать разными способами, вирусы-вымогатели бывают 4 видов.

Злоумышленники, которые заражают электронные устройства вирусами-вымогателями, всегда хотят, чтобы жертва впала в панику. В таком состоянии пользователь готов отдать любую сумму, лишь бы получить обратно свои документы и продолжить работу с любимым электронным устройством. Для запугивания пользователя применяются определенные приемы:

— Ограниченное время на размышление

???????— Ярко-красные цвета в сообщениях

???????—Угроза наказания для пользователя



Запомните, ни в коем случае нельзя переводить деньги злоумышленникам. Это не гарантирует, что ваши файлы будут восстановлены, а неприятные баннеры исчезнут. Скорее всего, на вас просто заработают. При столкновении с вымогателями лучше обратиться за помощью к специалистам или восстановить систему и файлы своими силами, следуя инструкциям.

Самую большую угрозу представляют вирусы-шифровальщики, так как они работают непосредственно с файловой системой, ставят под угрозу работу с важной документацией и могут легко нарушить любые рабочие процессы.

Каждый пользователь Рунета может случайно “подхватить” вирус-вымогатель, особенно если он любит смотреть онлайн-сериалы или пользоваться торрент-трекерами. Существуют правила безопасного обращения с электронными устройствами и информацией, которые помогут уменьшить риск заражения.



— Всегда храните резервные копии документов на облачных сервисах (Google Drive, Dropbox, Яндекс.Диск и др.). Это поможет вам избежать головной боли и сэкономить время в случае, если придется переустанавливать операционную систему.



— Используйте антивирусное ПО. Лучше всего оплатить подписку и быть уверенным в том, что техподдержка в любое время дня и ночи сможет вам помочь.



— Регулярно обновляйте операционную систему, приложения на ваших устройствах. Сами приложения скачивайте только из проверенных источников (официальные магазины) и следите за тем, какие права запрашивает каждое приложение при установке.



— Опасайтесь сообщений, приходящих с незнакомых адресов или явно похожих на спам. Если вам прислали файл или ссылку, десять раз подумайте, прежде чем открыть их.



— Не запускайте приложения или программы, которые вызывают у вас подозрения. Не бойтесь потратить 5 минут на поиск в Google по названию – это может сэкономить вам время и нервы.

Если злоумышленникам удалось вас перехитрить и ваше устройство оказалось заражено, вы можете распознать, какой именно вирус вы “подхватили”. Это поможет вам выполнить нужные шаги для его удаления.

Помните – сохранность ваших электронных устройств в первую очередь зависит от вас. Если вы позволяете кому-то из друзей, близких людей, родственников или знакомых пользоваться своим электронным устройством, не забудьте рассказать о правилах безопасного обращения с ним.

???????Горячая линия Рунета — это социальный проект РОЦИТ. Ежедневно этот сервис защиты и информационной поддержки пользователей помогает решать вопросы, связанные с некачественным сервисом, противозаконными материалами, мошенничеством в интернете. Проект реализован с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

Источник: Пресс-служба РОЦИТ