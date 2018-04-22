Владимир Ленин: Кто он? Демон или Вождь?..

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Сегодня - день рождения В.И. Ленина. 148 лет родился человек, вошедший спорной личностью в мировую историю.

В советские времена его называли «дедушка Ленин». Хотя какой он на самом деле дедушка? Умер-то в 54 года всего лишь.

Прочитал интересный подход к оценке его роли в жизни страны нашей. А вы согласны с этим посылом:

В реальной истории имеется один бесспорный факт биографии нынешнего именинника. Факт, который бессмысленно подвергать трактовкам и переосмыслениям:

Владимир Ильич Ульянов (Ленин) - глава Российского государства в 1917-1924 гг.

В этот период под руководством именинника в стране случилось вот что:

?? восстановление российской государственности, летально пострадавшей от февральской революции 1917 г. - то есть восстановление эффективного механизма управления на всей территории страны и, кстати, восстановление территориальной целостности всего за четыре года после распада;

?? подавление Смуты вместе с отражением иностранной интервенции;

?? перезагрузка государственности в новой - советской - форме;

?? восстановление суверенитета вообще как безусловного принципа государственной жизни, отказ от навязанных извне правил внутренного устройства и мировой конкуренции;

?? старт безусловно суверенного проектного государственного строительства, нацеленного на глубокую, комплексную и радикальную социально-экономическую модернизацию в беспримерно короткие сроки;

?? как следствие - восстановление России в статусе мировой державы.

Там дальше преемники и наследники что-то доводили до ума, что-то совершенствовали, что-то переиначивали, что-то просрать умудрились, - тоже дело житейское.

Но в целом всё получилось. Мы в этом до сих пор живём. Теперь наследники и преемники - это мы и есть.

Да, а ещё в свободное от работы главой государства время тов. Ленин был революционером, публицистом, юристом, философом, социологом, экономистом, атеистом, Дедом Морозом на детской ёлке. Тоже любопытные штрихи биографии.

Сегодня - просто день рождения главы Российского государства. Одного из многовековой череды, но очень не рядового...

Источник: телеграм