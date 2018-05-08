Украина готова нанести удар по Донбассу: в России назвали точную дату

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Сергей Марков, российский технолог, не исключает, что в период с 3 по 5 июня Украина готова ударить по Донбассу.

Свое мнение Марков опубликовал на своей странице в социальной сети, сообщает ресурс "Диалог.UA".

При этом технолог не исключает, что за неделю украинская армия готова полностью захватить весь Донбасс.

14 июня в России стартует ЧМ по футболу, а в период с 3 по 15 июня НАТО начнет масштабные учения в Прибалтике. Именно в этот период Украина и весь Запад будут ставить Россию перед выбором: или ЧМ-2018 или отстаивать Донбасс и свои интересы в регионе.

России будет очень сложно, заявил технолог: либо вводить свои войска в Донбасс, либо закрыть глаза на ВСУ и проводить чемпионат мира по футболу.

Источник: https://liganews.net/sport/9146_1525787555