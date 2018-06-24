Треть путешественников прощает соседу по купе/плацкарту громкий храп

/Тема дня/

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос, чтобы выяснить насколько пассажиры поездов терпимы друг к другу.

Мы спросили у путешественников, как они поступят, если сосед по купе/плацкарту громко храпит и мешает спать?

Данные масштабного опроса, в котором приняло участие почти 10 тысяч человек, показали, что треть опрошенных (32%) попытается не обращать внимания на мешающего спать соседа или соседку.

Почти столько же опрошенных (29%) выбрали вариант «воспользуюсь берушами». 26% признались, что наберутся смелости и попросят такого пассажира не храпеть.

13% предпочитают, чтобы в ситуацию вмешалась проводница и помогла найти им другое место в купе/плацкарте с более тихими соседями.

Ранее российские путешественники рассказали, какие места они выбирают в поездах дальнего следования. Выяснилось, что 63% россиян предпочитают нижнюю полку. 37% признались, что любят поездки на верхней полке. Но летом пассажиры едут где придется, об этом говорит статистика проданных билетов на поезда. В летние месяцы наблюдается тенденция «покупаем что есть» — соотношение верхних и нижних полок практически выравнивается.

Источник: Сервис путешествий Tutu.ru