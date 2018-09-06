В график движения пригородных поездо вносятся изменения

/Транспорт/

В связи с запланированными культурно-массовыми мероприятиями в честь Дня города в Пятигорске и Кисловодске и для удобства пассажиров 8 сентября вносятся изменения в график движения трех пригородных поездов на участке Кисловодск – Минеральные Воды.

Пригородный поезд №6142 Минеральные Воды – Кисловодск отправится со станции Минеральные Воды в 19.50 (вместо 18.58), проследует по маршруту с отправлением со станций Бештау в 20.10-20.11, Лермонтовский в 20.24-20.25, Пятигорск в 20.31-20.32, Скачки в 20.39-20.40, Ессентуки в 20.52-20.53, Подкумок в 21.08-21.09 и прибудет на станцию Кисловодск в 21.23.

Пригородный поезд №6148 Минеральные Воды – Кисловодск отправится со станции Минеральные Воды в 22.15 (вместо 20.54), проследует по маршруту с отправлением со станций Бештау в 22.35-22.36, Лермонтовский в 22.49-22.50, Пятигорск в 22.56-22.57, Скачки в 23.04-23.05, Ессентуки в 23.17-23.18, Подкумок в 23.33-23.34 и прибудет на станцию Кисловодск в 23.48.

Пригородный поезд №6145 Кисловодск – Минеральные Воды отправится со станции Кисловодск в 23.00 (вместо 21.05), проследует по маршруту с отправлением со станций Подкумок в 23.14-23.15, Ессентуки в 23.30-23.31, Скачки в 23.43-23.44, Пятигорск в 23.51-23.52, Лермонтовский в 23.58-23.59, Бештау в 00.13-00.14 и прибудет на станцию Минеральные Воды в 00.36.

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги