Невнимательность автомобилиста стала причиной локального отключения электроэнергии в Архипо-Осиповке

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4 сентября 2018 года специалисты филиала ПАО «Кубаньэнерго» Юго-Западные электрические сети оперативно устранили нарушение электроснабжения в селе Архипо-Осиповка, возникшее в результате столкновения транспортного средства с опорой воздушных линий электропередачи 10 кВ.

В настоящий момент все потребители запитаны. Ведется расследование данного случая, устанавливается размер материального ущерба, решается вопрос о добровольном возмещении ущерба виновником ДТП.

Кубаньэнерго напоминает: повреждение опор влечет за собой административную ответственность. Кроме того, виновник аварии должен возместить не только расходы на восстановление опоры, но и объем недоотпуска электроэнергии потребителям, а также выплатить штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей для физических лиц и от 20 до 40 тысяч для юридических лиц.

Помните! Охранная зона ЛЭП – это место повышенной опасности! Повреждение энергообъектов может не только повлечь нарушение электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, но и стать причиной гибели людей.

В Кубаньэнерго работает единый, бесплатный телефон «Горячей линии» 8-800-100-15-22, по которому каждый житель Краснодарского края может оперативно сообщить об аварийных отключениях, хищениях энергии, а также о нарушении работы энергооборудования по вине водителей автотранспортных средств.

Компания «Российские сети» («Россети»)– является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Компания управляет 2,34 млн км линий электропередачи, 502 тыс. подстанций трансформаторной мощностью более 781 ГВА. В 2017 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 748,2 млрдкВт?ч. Численность персонала Группы компаний «Россети» - 228 тыс. человек. Имущественный комплекс ПАО «Россети» включает в себя 37 дочерних и зависимых общества, в том числе 14 межрегиональных и магистральную сетевую компанию. Контролирующим акционером является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом РФ, владеющее 88,04 % долей в уставном капитале.

ПАО «Кубаньэнерго» отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу «Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов (Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевские, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабинские, Усть-Лабинские).

Источник: дирекция по связям с общественностью ПАО "Кубаньэнерго"