Осужден житель Краснодарского края, который совершил хищение 6 автомобилей

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Ленинский районный суд г. Краснодара, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Западного административного округа г. Краснодара, вынес приговор в отношении 21-летнего ранее судимого жителя края.

Он признан виновным в совершении 4 преступлений, предусмотренных по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (тайное хищение чужого имущества с причинением значительного ущерба), а также п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (хищение с причинением крупного ущерба гражданину (на сумму свыше 250 тыс. рублей)), ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (покушение на хищение с причинением крупного ущерба гражданину).

В ходе судебного заседания установлено, что в период с декабря 2017 года по июль 2018 года с улиц города Краснодара молодой человек похищал припаркованные автомобили, находящиеся в неисправном техническом состоянии, которые транспортировал на эвакуаторе в пункт приема металлолома. Своими действиями он причинил ущерб 6 собственникам автомобилей на общую сумму 960 тыс. рублей.

В ходе предварительного следствия, а также в зале судебного заседания подсудимый признал свою вину в полном объеме, раскаялся в содеянном.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, наличия смягчающих и отягчающих наказание обстоятельств, назначил наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы сроком 3 года 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Приговор еще не вступил в законную силу.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru/news/osuzhden-zhitel-krasnodarskogo-kraya-kotoryy