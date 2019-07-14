Мы приглашаем к сотрудничеству!
Телефон +7(938)524-40-00 Работаем для вас!
Внимание! Земельные участки в экодеревне "Румянцево" в Крымском районе, а также в пригороде города-героя Новороссийска.
Также южный региональный центр помощи бизнесу "Черноморъ" и ООО"Южный берег" предлагают воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:
- операции с недвижимостью
- организация участия в торгах и аукционах
- бухгалтерское сопровождение малого бизнеса
- юридическое сопровождение малого бизнеса
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)
Все, что нужно Вам, Вашему бизнесу и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14