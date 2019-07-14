Мы приглашаем к сотрудничеству!

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Телефон +7(938)524-40-00 Работаем для вас!

Внимание! Земельные участки в экодеревне "Румянцево" в Крымском районе, а также в пригороде города-героя Новороссийска.

Также южный региональный центр помощи бизнесу "Черноморъ" и ООО"Южный берег" предлагают воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:

- операции с недвижимостью

- организация участия в торгах и аукционах

- бухгалтерское сопровождение малого бизнеса

- юридическое сопровождение малого бизнеса

- строительство и капитальный ремонт ИЖС

- благоустройство и ландшафтный дизайн

- оформление земельных участков (все операции)

- советы домашнего адвоката

- советы семейного психолога

- услуги юриста в области семьи и детства

- информационное сопровождение бизнеса

- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)

Все, что нужно Вам, Вашему бизнесу и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14