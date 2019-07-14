/Транспорт/

Мы приглашаем к сотрудничеству!

Телефон +7(938)524-40-00 Работаем для вас!

Внимание! Земельные участки в экодеревне "Румянцево" в Крымском районе, а также в пригороде города-героя Новороссийска.

Также южный региональный центр помощи бизнесу "Черноморъ" и ООО"Южный берег" предлагают воспользоваться широким спектром услуг наших высококлассных профессиональных специалистов:
- операции с недвижимостью

- организация участия в торгах и аукционах

- бухгалтерское сопровождение малого бизнеса

- юридическое сопровождение малого бизнеса
- строительство и капитальный ремонт ИЖС
- благоустройство и ландшафтный дизайн
- оформление земельных участков (все операции)
- советы домашнего адвоката
- советы семейного психолога
- услуги юриста в области семьи и детства
- информационное сопровождение бизнеса
- тренинги личностного успеха (групповые и индивидуальные занятия)

Все, что нужно Вам, Вашему бизнесу и Вашей семье, найдете только у нас! +7(938)52-44-000 Краснодарский край, город-герой Новороссийск, ул.Грибоедова, д.14

Просмотров: 13 640 Комментариев: 4
Другие новости по теме:

Категория: Новости / Транспорт

  1. Рулон Обоев 26.05.2019 13:22 Ответить
    А почему это т.н. "новороссийское сколково" не берется "обучать" действующих персонажей из администрации? Или там порядок? Или вы такие же тренеры, как те управленцы?
    1. сколковцы 26.05.2019 15:40 Ответить
      т.н. "рулон обоев" не берется обучать продавцов магазина обоев? а почему? или сам лежит на полочке и скрипит?
  2. граф 24.05.2019 22:04 Ответить
    и меня запишите...
  3. Семен 09.04.2019 18:53 Ответить
    Мне нужна была помощь в оформлении наследства. Обратился в "Черноморъ". Приятные люди. Персональное внимание. Спасибо. Все решилось положительно.
Добавить комментарий

Последние новости

Молоко – залог здоровья? Советы врача-диетолога

Прокуратурой Мостовского района выявлен факт несоответствия заместителя главы муниципального образования квалификационным требованиям уровня образования

Южное таможенное управление: средняя бюджетная эффективность таможенных проверок выросла на 92%

О проведении горячей линии по реализации туристского продукта

День поля Fendt & Valtra

"Голосуй за депутата"

Уникальный проект для активных читателей!
Вы голосуете и формируете рейтинг депутатов местного самоуправления. Рейтинг покажет сколько активных сторонников имеет народный избраниник. Выбирайте город или район и голосуйте!