Транспортные проблемы на особом контроле депутата Владимира Синяговского

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Во время проведения собрания совета молодых депутатов Краснодарского края к Владимиру Синяговскому обратился Дмитрий Артюхов.

Являясь жителем станицы Старокорсунской, он подробно изучил вопрос повышения тарифов на проезд в автобусе, который ежедневно возит жителей станицы в город Краснодар. В беседе стало понятно, что тариф неоправданно завышен. Артюхин Дмитрий провел анализ по данному вопросу, проработал законодательство, регулирующее ценообразование в транспортной отрасли. По мнению молодого ученого краевое законодательство противоречит федеральному.

Познакомившись с доводами молодого человека, депутат Государственной Думы предложил рассмотреть этот вопрос в профильном комитете Законодательного собрания края с участием представителей министерства транспорта Кубани. Также все наработки Дмитрия будут переданы экспертам комитета транспорта и строительства Госдумы.