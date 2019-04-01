Керченская паромная переправа стала дешевле для автомобилистов

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На сегодняшний день Керченская паромная переправа работает в штатном режиме. На линии порт «Крым» — порт «Кавказ» ходит пока только один частный паром — «Нина Малкова», сообщает корреспондент крымских «Вестей».

На борт парома помещается около 20 легковых автомобилей или 4 фуры, максимальная вместимость пассажиров 62 человека.

В официальном расписании на сегодня два кругорейса — утренний и вечерний. Для удобства пассажиров, когда есть спрос, запускают дополнительный дневной рейс. С середины апреля между берегами будет курсировать ещё один паром «Керченский 2», график работы к сезону дополнят.

Возобновила работу переправа в начале февраля этого года. За полтора месяца паром перевез 1164 пассажира, 68 легковых автомобилей и 171 грузовую машину.

Стоимость переправы для автомобилистов стала доступней. Так, цена билета за легковую машину — 500 рублей, стоимость пассажирской перевозки — 150 рублей.

В сентябре этого года Керченская паромная переправа отметит юбилей — 65 лет с момента запуска.

Источник: https://vesti-k.ru/kerchenskaya-paromnaya-perepr/?fbclid=IwAR3H5P5VHHI-1QupkiF5-wQYYe7pYW9t86Hjox4pKEoVMnSGwd6eIbuK6-g