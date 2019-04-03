Таможня онлайн

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Доля оформленных Новороссийским центральным таможенным постом в электронном виде судовых дел на прибытие (убытие) составляет 100%

олжностные лица Новороссийского центрального таможенного поста Новороссийской таможни продолжают активную работу по совершению таможенных операций и проведению таможенного контроля с использованием КПС «Портал Морской порт».

- По итогам 2018 года доля судовых дел, оформленных таможенным постом в электронном виде, составила 88%. В 1 квартале 2019 года доля оформленных в электронном виде судовых дел на прибытие (убытие) составила 100%, - прокомментировал начальник Новороссийского центрального таможенного поста Михаил Чумаченко. - С февраля 2019 года должностные лица Новороссийского центрального таможенного поста принимают активное участие в тестировании усовершенствованной версии КПС «Портал Морской порт», которая позволит оптимизировать информационное общение между всеми участниками процесса.

Новая версия включила в себя все положительные моменты из предыдущих версий, при этом разработчиками были устранены выявленные в процессе работы с КПС недостатки. Так, по аналогии с автомобильными пунктами пропуска, появится возможность отслеживать обратный вывоз временного ввезенных транспортных средств международной перевозки по всем морским пунктам пропуска Российской Федерации.

С 1 июля 2019 года вступают в силу решения Коллегии Евразийской экономической комиссии № 51 от 10 апреля 2018 года «Об утверждении Порядка представления предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза водным транспортом» и № 52 от 10 апреля 2018 года «Об утверждении Порядка регистрации предварительной информации о товарах, предполагаемых к ввозу на таможенную территорию Евразийского экономического союза».

Новеллы в законодательстве оптимизируют работу в данном направлении и позволят снизить временные и иные затраты участников внешнеэкономической деятельности при осуществлении внешнеторговых перевозок.

- Комплекс программных средств «Портал Морской порт» разработан ФТС России для автоматизации и ускорения совершения операций по оформлению в морских, речных и водных пунктах пропуска. КПС позволяет не только государственным контрольным органам, но и представителям перевозчиков и иным заинтересованным лицам обеспечивать совместную работу в портах на основе принципов «единого окна» и электронного документооборота, - рассказала пресс-секретарь Новороссийской таможни Инна Кирчева. - С мая 2017 года на базе Новороссийского центрального таможенного поста проводится эксперимент по совершению таможенных операций при прибытии/убытии морских судов в электронной форме с использованием КПС «Портал Морской порт», в рамках которого 5 июля 2017 года впервые в регионе деятельности ЮТУ был осуществлен бездокументальный таможенный контроль при использовании сведений из электронных документов КПС «Портал Морской Порт», проведена государственная отходная комиссия морского судна с грузом. Таким образом, успешная реализация эксперимента позволила осуществить полный цикл таможенного контроля как при прибытии, так и при убытии морского судна с использованием исключительно электронных документов, предоставленных в КПС «Портал Морской порт».



Источник: Пресс-секретарь Новороссийской таможни