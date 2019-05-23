Сбой произошел на серой ветке московского метро

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На Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метрополитена прекращено движение в обоих направлениях. Об этом сообщил официальный Twitter-аккаунт московской подземки.

Изначально в пресс-службе метрополитена сообщалось, что полностью нет движения от станции «Отрадное» до станции «Алтуфьево», а на севере Серпуховско-Тимирязевской увеличены интервалы движения поездов. Сбой произошел из-за технических причин.

Однако вскоре Мосметро сообщило, что движение между станциями «Отрадное» и «Алтуфьево» полностью отсутствует.

На этой неделе крупный сбой произошел и на желтой — Солнцевской — ветке метрополитена. Из-за потери напряжения в контактном рельсе в туннеле встали три поезда. Пассажирам пришлось несколько часов ждать вызволения из подземки.

Об этом сообщает Рамблер.

Источник: https://news.rambler.ru/moscow_city/42228182/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink