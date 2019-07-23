Тесновато на парковке? Привыкайте!

/Транспорт/

В России планируют сократить размер парковочных мест для автомобилей. Об этом в интервью рассказал один из авторов новых стандартов, руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев.

По его словам, длину парковочных место уменьшат до 5,5 метров, а ширину сузят до 2 метров. Для сравнения длина популярного городского седана Hyundai Solaris составляет 4,4 метра, ширина примерно 1,7 метра. Габариты премиального отечественного автомобиля Aurus Senat превышают парковочные стандарты. Его длина составляют 5,6 метров, а ширина более 2 метров.

Новые стандарты выгодны всем,«Когда мы говорим о каком-то уменьшении, то речь идет только о Москве. В столице все парковочные места были большего размера. Чтобы этого не было, разрабатывается единый стандарт. Он будет обязателен для всех регионов. Это поможет оптимизировать парковочное пространство. В Москве очень широкие, очень длинные парковки. Их можно оптимизировать. Удобство будет и для автовладельцев, поскольку будет больше мест, и для властей, поскольку будет больше платных парковок», - рассказал Сергей Канаев.

Изменения затронут только парковок вдоль дорог. Во дворах и на специальных площадках ничего менять не будут. Уменьшение парковочного пространства не затронет машиноместа, которые находятся под углом 45, 60 или 90 градусов к дороге.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru