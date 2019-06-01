1 июня в 11 часов будет открыта новая часть набережной

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Променадная зона с балюстрадой и освещением построена в центре города.

Раньше это место было закрыто забором, за которым располагалась краевая парусная школа. В связи с тем, что сейчас парусная школа проходит реконструкцию, а фактически – это строительство нового объекта, было принято решение над школой построить набережную. Раньше на этом месте зона для пешеходов прерывалась, людям приходилось делать целый крюк в обход территории школы, чтобы вновь очутиться на набережной. Теперь две части балюстрады соединены, единой зоной для прогулок. Длина новой части набережной 100 метров, ширина 20 метров. Построили новую часть за месяц.

В этом году на протяжении всей геленджикской набережной поменяли лампы на светодиодные. Ожидаемая экономия электричества до 30%. В этом году в центральной части набережной проложили интернет, можно пользоваться WI-FI.

В следующем году геленджикская набережная отметит своё 20-летие. В настоящее время длина всей набережной составляет 14 км. По результатам опросов гостей Геленджика, набережная занимает первое место в ряду самых популярных для посещения мест.

Источник: пресс-служба администрации муниципального образования город-курорт Геленджик