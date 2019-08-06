90% автомобилей в развитых странах могут стать электрическими к 2040

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Новое исследование показало, что электротранспорт может стать популярнее, чем автомобили c ДВС гораздо быстрее, чем ожидалось. Ученые сравнили этот процесс с переходом от лошадей и повозок в начале 20 века к автомобилям.

Специалисты Международного Валютного фонда и ученые университета Джорджтауна считают, что электромобили станут популярнее авто с ДВС гораздо раньше, чем ожидалось. Согласно последним расчетам, 90% всех пассажирских автомобилей в США, Канаде, Европе и других странах с высоким уровнем благосостояния могут стать электрическими уже к концу 2040 года.

Их исследование сравнивает неизбежный переход на электрокары с отказом от лошадей и повозок, который произошел в начале 20 века. Несмотря на то, что водить машину — это совсем не то же самое, что управлять повозкой, а автомобили по нынешнему курсу стоили $137,000 (что для обычного горожанина эквивалент понятия «очень дорого»), переход от лошадей к современному виду транспорта занял всего лишь 10-15 лет.

Исследователи рассмотрели два сценария. Первый базировался на том, как быстро публика приняла Model T Генри Форда. Второй — как скоро люди отказались от повозок и лошадей. Еще один важный момент: в то время люди массово пересели на общественный транспорт, поэтому нельзя говорить, что вместо списанных в утиль лошадей и бричек в каждой семье появилась Model T.

Если основываться на «медленном» сценарии, то к концу 2020 года электрокары составят 5% от всех автомобилей в США, и эта цифра вырастет до 36% к концу 2040 года. В случае «быстрого» сценария, доля электрокаров составит 30% к 2020 году, а в 2040-м электрическими будут 93% автомобилей. Тем не менее, другие исследования предсказывают гораздо более постепенный переход на электромобили. Например, в Bloomberg New Energy Finance считают, что доля электрокаров составит всего лишь 54% к 2040 году. Пока ясно только одно: автомобили на бензине и дизельном топливе рано или поздно исчезнут с рынка. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет. Решающим фактором станет цена на электрокары. Возможно, правила игры изменит Tesla Model 3, если компания сможет удовлетворить массовый спрос на этот автомобиль. Другие автопроизводители тоже начали действовать. Так, Volkswagen недавно заявил, что к 2030 году вся линейка их авто будет доступна и в электрической версии. Porsche, принадлежащий немецкому автогиганту, также намерен заменить в дизельных моделях двигатели на электромоторы. В автомобильной индустрии назревает переворот, и правительства разных стран делают все, чтобы это произошло как можно быстрее. В Британии введут запрет на производство новых авто с ДВС с 2040 года, Китай работает над аналогичным законопроектом.

Источник: https://hightech.fm