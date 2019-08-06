Другие автопроизводители тоже начали действовать. Так, Volkswagen недавно заявил, что к 2030 году вся линейка их авто будет доступна и в электрической версии. Porsche, принадлежащий немецкому автогиганту, также намерен заменить в дизельных моделях двигатели на электромоторы. В автомобильной индустрии назревает переворот, и правительства разных стран делают все, чтобы это произошло как можно быстрее. В Британии введут запрет на производство новых авто с ДВС с 2040 года, Китай работает над аналогичным законопроектом.
90% автомобилей в развитых странах могут стать электрическими к 2040
Новое исследование показало, что электротранспорт может стать популярнее, чем автомобили c ДВС гораздо быстрее, чем ожидалось. Ученые сравнили этот процесс с переходом от лошадей и повозок в начале 20 века к автомобилям.
Специалисты Международного Валютного фонда и ученые университета Джорджтауна считают, что электромобили станут популярнее авто с ДВС гораздо раньше, чем ожидалось. Согласно последним расчетам, 90% всех пассажирских автомобилей в США, Канаде, Европе и других странах с высоким уровнем благосостояния могут стать электрическими уже к концу 2040 года.
Их исследование сравнивает неизбежный переход на электрокары с отказом от лошадей и повозок, который произошел в начале 20 века. Несмотря на то, что водить машину — это совсем не то же самое, что управлять повозкой, а автомобили по нынешнему курсу стоили $137,000 (что для обычного горожанина эквивалент понятия «очень дорого»), переход от лошадей к современному виду транспорта занял всего лишь 10-15 лет.
Исследователи рассмотрели два сценария. Первый базировался на том, как быстро публика приняла Model T Генри Форда. Второй — как скоро люди отказались от повозок и лошадей. Еще один важный момент: в то время люди массово пересели на общественный транспорт, поэтому нельзя говорить, что вместо списанных в утиль лошадей и бричек в каждой семье появилась Model T.
Если основываться на «медленном» сценарии, то к концу 2020 года электрокары составят 5% от всех автомобилей в США, и эта цифра вырастет до 36% к концу 2040 года. В случае «быстрого» сценария, доля электрокаров составит 30% к 2020 году, а в 2040-м электрическими будут 93% автомобилей.
Тем не менее, другие исследования предсказывают гораздо более постепенный переход на электромобили. Например, в Bloomberg New Energy Finance считают, что доля электрокаров составит всего лишь 54% к 2040 году. Пока ясно только одно: автомобили на бензине и дизельном топливе рано или поздно исчезнут с рынка. Вопрос лишь в том, как быстро это произойдет.
Решающим фактором станет цена на электрокары. Возможно, правила игры изменит Tesla Model 3, если компания сможет удовлетворить массовый спрос на этот автомобиль.
Источник: https://hightech.fm