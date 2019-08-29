«Ласточки» выйдут на пригородный маршрут Минеральные Воды – Кисловодск с 1 сентября

/Транспорт/

С 1 сентября «Ласточки» начнут ходить на маршруте Минеральные Воды – Кисловодск в формате пригородных экспрессов. Поезда в пути будут делать всего три остановки на станциях Ессентуки, Пятигорск, Лермонтовский.

В расписании запланировано 4 пары поездов. Из Кисловодска составы будут отправляться в 06:10, 10:00, 13:40, 16:20, а из Минеральных Вод в 08:10, 11:45, 15:10, 19:25. Время в пути 55 минут. Стоимость проезда по полному маршруту составит 180 рублей. Кроме того, с 1 сентября появится новый пригородный маршрут Кисловодск – Железноводск. Составы будут ходить по нему по выходным и праздничным дням. Из Кисловодска поезда станут отправляться в 09:27 и 12:30, из Железноводска – в 12:26 и 14:26. В связи с введением в график дополнительных пригородных поездов частично изменится расписание и других пригородных составов на участке Минеральные Воды – Кисловодск. Подробную информацию о графике движения поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону Единого информационно-сервисного центра ОАО «РЖД»: 8-800-775-00-00. (Звонок из любой точки России бесплатный).

Источник: Пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги