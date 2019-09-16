Минфин: ОСАГО для «идеальных» водителей может стать дешевле в три-четыре раза

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Самый низкий тариф по заверению Минфина получат водители моложе 50, со стажем 30 лет, и проживающие в Центральной России. При этом человек не должен быть виновником ДТП. Помимо этого в машине должен быть установлен томограф.

Как отметил ранее Алексей Моисеев, сегодняшний рынок ОСАГО – наследие советской страховой системы, а чрезмерное зарегулирование отрасли мешает её развитию. По его мнению, расширение тарифного коридора (в январе 2019 ЦБ расширил коридор на 20% вверх и вниз ред.) не работает, поскольку компании не могут устанавливать собственные тарифы.

«Законопроект, который внесен в Госдуму – это первый шаг к персонализации и либерализации рынка ОСАГО в части тарифообразования», - считает Моисеев. «Мы отменяем целый ряд негибких коэффициентов, и вводим новые, одновременно расширяя коридор. В результате страховые компании смогут внутри этого коридора брать больше денег с водителей, которые нарушают правила, и меньше с тех, кто не нарушает. Дисциплинированные автовладельцы не должны платить за нарушителей».

Законопроект о реформе ОСАГО Государственная Дума рассмотрит уже в сентябре. Он предполагает дальнейшее расширение тарифного коридора сначала на 30% а потом еще на 40% вверх и вниз. По замыслу инициаторов проекта, страховые компании получат право устанавливать свои тарифы для каждого водителя. В результате аккуратные автовладельцы заплатят за полис меньше. При этом устаревшие индикаторы, которые не сказываются на аварийности конкретного человека, планируется отменить. Речь идет о территориальном коэффициенте и надбавке за мощность двигателя.

«Если человека остановил офицер ДПС и наказал за серьезное нарушение правил, то он пройдет по повышенному коэффициенту… Мы также планируем применить международный опыт, чтобы у граждан появилось право устанавливать тахометр в свой автомобиль. И тогда, если водитель покажет страховой компании, что он не превышает скорость и не совершает резких маневров, страховая скажет – да, человек водит аккуратно, давайте снизим ему тариф».

Представитель Минфина добавил, что в дальнейшем государственное регулирование тарифов может быть полностью отменено.

«Это произойдет в случае, если на рынке не будет демпинга и завышения стоимости в тех регионах, где ощущается дефицит предложения страховой услуги».

По мнению президента Российского Союза Автостраховщиков Игоря Юргенса, в текущем виде законопроект – рабочий, однако некоторые его аспекты предстоит серьезно проанализировать. «Мы просим проверить, к чему приведет отмена двух показателей (территориального и зависимости от мощности двигателя), а также расширение лимита выплат в случае ДТП. Согласен, что не эти коэффициенты влияют на аварийность, а пробки и городская агломерация, однако при просчёте получается, что их отмена, в совокупности с расширением выплат, могут привести к повышению стоимости тарифа. Здесь крайне важно соблюсти баланс».

По данным Центробанка с января по август 2019 года стоимость полиса ОСАГО для легковых автомобилей снизилась в среднем на 4%. Ряд экспертов отмечают, что снижение средней цены стало результатом реформы ОСАГО, запущенной в 2019 году. Помимо расширения тарифного коридора, коэффициент «возраст-стаж» стал включать 58 позиций вместо четырех. Также в пользу водителей изменился порядок присвоения коэффициента «бонус-малус» (КБМ»).

Источник: Пресс-служба Информационного проекта «ОСАГО: общественная экспертиза»