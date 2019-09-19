В Краснодаре в полтора раза вырос спрос на противоугонные спутниковые системы

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За год в России существенно вырос спрос на все разновидности противоугонных систем – такие данные получили эксперты «Авито Авто», проанализировав этот сегмент рынка автомобильных товаров. В Краснодаре самую большую положительную динамику показывает категория спутниковые систем – спрос на них увеличился на 50% по сравнению с августом 2018 года. Однако по абсолютному показателю спроса самыми популярными остаются сигнализации.

В городе на автосигнализации приходится 80% от общего спроса на противоугонные системы. На втором месте по популярности иммобилайзеры – 10% спроса. 7% спроса в этом сегменте приходится на спутниковые системы, а 3% - на механические блокираторы.

В целом по России наибольшим спросом пользуются автосигнализации (83% спроса), затем идут иммобилайзеры (7%), механические блокираторы (6%) и спутниковые системы (4%).

Запрошенные контакты по данным Авито. Под термином «запрошенные контакты» следует понимать переход по ссылке «показать номер» или «написать сообщение». Это отражает спрос на товар или услугу на сайте.

Источник: пресс-офис AVITO