В Краснодаре на месяц частично ограничат движение на улице Бородинской

/Транспорт/

Ограничения будут действовать с 23 сентября по 22 октября по направлению на выезд из города.

В этот период от дома № 152 по улице Бородинской до пересечения с Почтовой будут прокладывать сеть ливневой канализации. Ограничение будет действовать в ночное время.

Также ливневку строят на участке от улицы Мачуги, 182 до Бородинской, 156/2. На одной из полос по направлению на выезд из города нельзя будет проехать до 15 октября.

На другом участке — от Бородинской, 156/2 до Заводской — прокладывают сеть водоснабжения и водоотведения для многоквартирных домов. До 25 сентября для движения на выезд из города открыта одна из двух полос, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Источник: пресс-служба администрации Краснодара