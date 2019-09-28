/Транспорт/

На Северо-Кавказскую железную дорогу с начала 2019 года поступило 9 новых локомотивов

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» на СКЖД за 8 месяцев поступило 3 маневровых тепловоза серии ТЭМ-14 и 6 пассажирских тепловозов серии ТЭП70БС.

Новые локомотивы эксплуатируются в Ростовском и Краснодарском  регионах дороги. Маневровые тепловозы закреплены для работы на станциях Лихая, Новомихайловская, Божковская. Пассажирские тепловозы эксплуатируются на участке Разъезд 9 км – Анапа. Планомерное обновление парка позволяет постепенно выводить из эксплуатации устаревшие локомотивы.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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На Северо-Кавказскую железную дорогу с начала 2019 года поступило 9 новых локомотивов

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