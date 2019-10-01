"Укрзализныця": набитые битком вагоны с протекающими потолками

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Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил премьер Алексей Гончарук. В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин рассказал, на что нацелены подобные заявления.

Украинская железная дорога изношена более чем на 90%, заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Ранее правительство внесло на рассмотрение Рады проект постановления о программе деятельности кабинета министров Украины на пять лет. В частности, правительство планирует, что "Украинские железные дороги" (Укрзализныця) разделят на три компании и проведут первичное публичное размещение их акций (IPO) на международных биржах. Отдельным направлением станет работа по обеспечению ремонта и модернизации железнодорожной инфраструктуры и обновление парка пассажирских вагонов и локомотивов.

"Все те вещи, которые достались нам от Советского Союза, та инфраструктура – она почти уничтожена. Ее постоянно истощали коррупционеры, бестолковые менеджеры и руководители. И мы приходим к тому, что у нас более чем на 90% истощена "Укрзализныця", например. То есть, та железная дорога, которую вы сейчас видите, которую вы привыкли представлять, она действительно почти уничтожена", – сказал Гончарук в эфире телеканала ICTV.

По его словам, на Украине "почти ежедневно горят локомотивы", тяги не хватает даже для удовлетворения потребностей бизнеса, при этом правительство вынуждено "поддерживать эту инфраструктуру" и "тратить дополнительные средства".

В эфире радио Sputnik политолог Дмитрий Перлин прокомментировал заявление украинского премьера.

"Ужасное состояние украинской железной дороги – это общеизвестный факт. Больше всего от этого страдают рядовые жители. Чего стоят электрички, которые ездят по Киевской области – это крайне плачевное зрелище: набитые битком очень старые вагоны с протекающими потолками. Все это, действительно, накапливалось много лет. На сегодня ситуация такова, что "Укрзализныцу" готовят к приватизации. Это один из объектов, который, по мнению МВФ, должен быть продан. Активная фаза подготовки к приватизации была еще при (экс-президенте Петре) Порошенко. И сейчас констатация плачевного состояния Украинской железной дороги – это, я думаю, информационная подготовка к выставлению ее на продажу и передачу в частные руки", – сказал Дмитрий Перлин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/