Владимир Синяговский: Благодарю всех специалистов и ветеранов дорожной отрасли...

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Депутат Государственной Думы России Владимир Синяговский поздравил своих земляков с профессиональным праздником.

"Уважаемые работники и ветераны дорожного комплекса Краснодарского края!

Примите самые добрые поздравления с профессиональным праздником! Одной из важнейших составляющих современной экономики по праву является отрасль дорожного хозяйства. От развития транспортной инфраструктуры во многом зависят инвестиционная привлекательность региона, укрепление его связей со стратегическими партнерами, эффективность производства, бизнеса, социальной сферы, внутреннего рынка.

Благодаря вашему труду, высокому профессионализму и преданности делу в регионе создаются автомобильные магистрали и инженерные сооружения на уровне современных стандартов, что способствует успешному решению задач социально-экономического развития региона и отвечает интересам его жителей.

Поддерживать дорожную инфраструктуру региона в безопасном для эксплуатации состоянии – задача сложная, требующая неукоснительного следования проектной документации, соблюдения предписаний строительных нормативов и правил.

Благодарю всех специалистов и ветеранов дорожной отрасли за профессионализм и добросовестный труд. Желаю вам здоровья, радости, удачи и удовольствия от работы. Счастья, благополучия вам и вашим близким. Мира и добра!

С уважением, депутат Государственной Думы Владимир Синяговский."