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Сотрудники транспортной полиции на сочинском вокзале задержали жителя Ростова с синтетическим наркотиком в значительном размере

Полицейские выявили молодого человека в ходе проведения операции «Анаконда» при входе в железнодорожный вокзал станции Сочи.

При личном досмотре, в вещах мужчины, оперативники обнаружили полимерный сверток с порошкообразным веществом белого цвета. Изъятое было направлено на экспертизу. По заключению эксперта, белый порошок является синтетическим наркотическим средством мефедрон в значительном размере.

В настоящее время отделом дознания Сочинского ЛУ МВД России на транспорте в отношении 31-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст.228 УК РФ «Незаконное приобретение, хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере».

Источник: Пресс – служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте

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Категория: Новости / Транспорт

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Сотрудники транспортной полиции на сочинском вокзале задержали жителя Ростова с синтетическим наркотиком в значительном размере

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