/Транспорт/

Количество пассажиров, отправленных с крупных вокзалов СКЖД, выросло на 2%

С крупнейших вокзалов Северо-Кавказской железной дороги в январе-ноябре 2019 года по оперативным данным отправлено свыше 22,7 млн пассажиров, что на 2% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

При этом в дальнем сообщении отправлено около более 12,3 млн пассажиров (+7%), а в пригородном – около 14 млн пассажиров (-3%). Наибольшая нагрузка по организации отправки пассажиров пришлась на вокзалы Адлер (около 3 млн), Ростов-Главный (около 2,4 млн), Сочи (2,28 млн), Краснодар-1 (2,27 млн), Анапа (1,12 млн.), Лазаревская (1,05 млн), Туапсе (924 тыс.), Кисловодск (705 тыс.), Пятигорск (703 тыс.), Новороссийск (678 тыс.) и Минеральные Воды (543 тыс.).

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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