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АО «НЛЭ» и ООО "Либхерр-Русланд" заключили договор на поставку портовой техники

Группа НМТП (LSE: NCSP, MOEX: NMTP) сообщает, что ООО "Либхерр-Русланд" поставит АО "Новорослесэкспорт" (АО «НЛЭ», входит в Группу НМТП) портовую технику.

Генеральный директор АО «НЛЭ» Дмитрий Корчнев и директор департамента портового оборудования ООО «Либхерр-Русланд» Герман Игнатов подписали контракт на приобретение двух контейнерных перегружателей типа Ship to Shore Crane (STS) грузоподъемностью 65 тонн для перегрузки контейнеров стандарта ISO размером 20, 30, 40 и 45 футов с судна на берег и обратно. Срок поставки перегружателей – 2021 год.

Данные перегружатели обеспечат обработку судов-контейнеровозов типа Bosphormax (длина 300 м., ширина 48,0 м.) на причалах № 29, 30 АО «НЛЭ», увеличат скорость обработки судов, а также позволят выполнять одновременную транспортировку двух контейнеров ISO 20 футов благодаря эксплуатационной функции спредера Long-Twin.

Напомним, что в июне 2019 года ООО "Либхерр-Русланд" поставило в ПАО «НМТП» первый в мире портальный полноповоротный электрический кран Liebherr LPS 420 E, спроектированный без использования гидравлических узлов.

Источник: Группа компаний ПАО «НМТП»

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Категория: Новости / Транспорт

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АО «НЛЭ» и ООО "Либхерр-Русланд" заключили договор на поставку портовой техники

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