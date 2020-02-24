СМИ и операторов связи обязали оповещать россиян о ЧС

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Госдума приняла закон об обязанности СМИ и операторов связи оповещать население о чрезвычайных ситуациях. Автором инициативы выступило правительство, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Согласно документу, речь идет о праве федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления обратиться с требованием о передаче сигналов оповещения или экстренной информации.

В беседе с корреспондентом агентства свое мнение о принятом решении озвучил депутат Владимир Синяговский.

«Предлагаемые нам поправки в федеральные законы «О связи» и «О средствах массовой информации» в первую очередь касаются обеспечения безопасности государства. В чем, на мой взгляд, суть проблемы? В последние годы мы были свидетелями целого ряда чрезвычайных ситуаций в разных точках страны, связанных со стихийными бедствиями и так называемым «человеческим фактором». Думаю, не нужно объяснять, насколько важно в подобных экстренных случаях оперативное оповещение населения», — сказал Синяговский.

Люди должны знать, что происходит и какие действия необходимо предпринять, отметил депутат.

«В действующем законодательстве уже были прописаны нормы, предусмотренные на случай возникновения ЧС. Однако правовые механизмы связи органов государственной власти и, в первую очередь, подразделений и структур МЧС со СМИ были разъяснены в законодательстве недостаточно точно», — обратил внимание парламентарий.

Предлагаемые поправки устраняют эти неточности, указал член фракции «Единая Россия».

«Документ прошел обсуждение и получил одобрение в профильных комитетах Государственной думы, в правительстве России и у экспертного сообщества», — заключил Синяговский.

Источник: https://riafan.ru/1252500-smi-i-operatorov-svyazi-obyazali-opoveshat-rossiyan-o-chs