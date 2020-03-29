В Сочи остановлен поток туристов через автомобильный пост Магри

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Совместно с сотрудникам ГИБДД здесь дежурят инспекторы федеральной службы по надзору в сфере транспорта. Они следят за исполнением поручения губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева о временном ограничении межмуниципальных перевозок пассажиров заказными автобусами и транспортом регулярных перевозок в связи с угрозой распространения коронавируса. Сообщает пресс-служба администрация города-курорта Сочи.

Через пост Магри за последние сутки автобусы большой и малой вместимости с пассажирами не въезжали. Тех, кто нарушит запрет, будут разворачивать на въезде в город.

Временно приостановил деятельность популярный сервис «BlaBlaCar», который осуществлял доставку в основном туристов на автомобилях вместимостью от восьми человек.

- С целью предупреждения проникновения на территорию Сочи коронавирусной инфекции ограничено осуществление заказных и регулярных перевозок пассажиров. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям рекомендовано приостановить оказание услуг по перевозкам пассажиров с 28 марта до особого распоряжения. В Краснодарском крае закрыты 35 автовокзалов, в том числе и сочинский. Официальные рейсы между городами края остановлены. Мы видим, что поток больших и малых пассажирских транспортных средств на Магри остановлен, - отметил старший инспектор Межрегионального управления Госавтодорнадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея Андрей Кешабян.

В целом на Посту Магри поток автомобилей на въезд в Сочи снизился вдвое. Сейчас это около двух тысяч автомобилей в сутки - в основном въезжают местные жители. На выезд из города поток транспорта наоборот увеличился.

Изменения внесены в организацию всех видов пассажироперевозок. На неделю приостановлено авиасообщение между Сочи и Краснодаром, сокращено мультимодальное сообщение между двумя городами, минимизирована работа электричек.

Количество рейсов общественного транспорта внутри Сочи также сокращено на 50%. В объявленную Президентом страны выходную неделю автобусы будут ходить в наиболее востребованное время - утром, в обед и вечером. Последний рейс в 21.00, в том числе пригородного общественного транспорта.

Ограничительные меры в связи с угрозой распространения коронавируса введены практически в каждой отрасли городского хозяйства Сочи. С 28 марта отелям, здравницам и малым средствам размещения запрещено бронировать номера и заселять туристов. За исполнением этих требований следят мониторинговые группы. До 1 июня закрыты горнолыжные курорты Красной Поляны.

Все точки общественного питания – рестораны и кафе – временно прекратили деятельность. Эта отрасль также контролируется во время рейдов. Не работают парки культуры и отдыха, объекты турпоказа, торгово-развлекательные центры, прекращена экскурсионная деятельность .

При выявлении больного коронавирусной инфекцией на объекте любой формы собственности в Сочи будет решаться вопрос о введении карантина.

Местным жителям рекомендовано соблюдать все необходимые меры предосторожности и рекомендации Роспотребнадзора, оставаться дома и провести предстоящую неделю в кругу семьи. Гостям, которые все ещё остаются на курорте, необходимо минимизировать перемещения по городу и находиться на территории своих отелей и санаториев до момента возвращения домой.