В Госдуме назвали справедливой просьбу автодилеров разрешить им работать

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Просьба российских автодилеров разрешить им срочные ремонты машин экстренных службы во время нерабочей недели справедлива и имеет основания, но есть нюансы, которые надо соблюсти. Такое мнение высказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Разрешить ремонтировать машины во время нерабочей недели попросили представители ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД). Соответствующее обращение они направили премьер-министру России Михаилу Мишустину. В тексте указано, что и во время нерабочих дней надо ремонтировать машины экстренных службы и служб доставки еды, а сейчас это запрещено.

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков напомнил, что у россиян есть конституционное право на передвижение, и его никто не отнимал, поэтому и должна быть возможность срочно починить автомобиль, чтобы не попасть в ДТП из-за неисправности.

"Если это касается ведомственного транспорта, то предложение совершенно правильное. Если же это касается вопросов технического обслуживания личных автомобилей, то это тоже актуально. У нас есть определенный процент ДТП по причине плохого технического состояния автомобиля. Если по срокам автомобиль надо обслужить, проверить, заменить запчасти и технические жидкости, то желательно это сделать, но при соблюдении санитарных норм. Я думаю, что просьба ассоциации справедлива", - рассказал депутат.

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Источник: https://radiosputnik.ria.ru/