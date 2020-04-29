Стало известно, кто может претендовать на ваучеры "Аэрофлота"

/Транспорт/

Сертификаты авиапассажирам вместо возврата денег, которую предложил гендиректор "Аэрофлота", могут достаться далеко не всем. Кто может на них рассчитывать, а кто - нет, рассказал радио Sputnik президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

Принять нормативный акт, который позволит авиакомпаниям не возвращать деньги за билеты пассажирам, а отдавать их в виде сертификатов, предложил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев. По его словам, это будет антикризисная мера для авиакомпаний.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов рассказал радио Sputnik, кто выиграет, если правительство поддержит "Аэрофлот".

"В первую очередь, наверное, это предложение касается частных покупателей и самостоятельных туристов. Для них лучше ваучеры, чем ничего, поскольку возврат денежных средств может затянуться на долгое время", - объясняет эксперт туристического рынка.

Однако вернуть свои деньги за отмененные рейсы даже таким способом смогут не все. Авиакомпании не станут выдавать ваучеры и сертификаты тем, кто приобрел билеты не у них на сайтах, а у агрегаторов, считает Сергей Голов.

"Агрегаторы вроде Booking или Biletix — это мутная вода, где выловить рыбу очень сложно. У нас нет закона, согласно которому на интернет-агрегаторов может повлиять какой-то регулятор. Это отношения формальные. У вас формальный договор, а по факту вы даже в суде ничего предъявить не можете. Авиакомпании не станут выплачивают деньги за такие билеты, поскольку между покупателем и авиакомпанией у вас нет никаких отношений", - объяснил Президент Союза туристических агентств.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/