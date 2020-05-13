Холдинг «РЖД» предоставит скидку на услуги своих терминалов при оформлении через электронную площадку

Холдинг «Российские железные дороги» в рамках поддержки малого и среднего бизнеса в период действия ограничений, связанных с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предоставит 5-процентную скидку на терминально-складские услуги компании, оформленные на электронной торговой площадке «Грузовые перевозки».

Скидка будет действовать с 15 мая по 1 июля 2020 года.

В настоящее время на площадке доступны такие терминальные услуги, как погрузка, выгрузка, ответственное хранение, перевалка с железнодорожного транспорта на автомобильный и с автомобильного на железнодорожный, хранение груза на открытой площадке. В обработку принимаются инертные, тарно-штучные, тяжеловесные и контейнерные грузы.

К электронной торговой площадке «Грузовые перевозки» уже подключены более 80 компаний, среди которых – 72 оператора подвижного состава, 3 терминально-складских оператора, 5 перевозчиков и 6 стивидорных компаний.