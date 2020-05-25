Вышел новый закон для автомобилистов

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В России вступил в действие закон, который дает российским водителям временное освобождение от необходимости, покупая полис обязательного автострахования (ОСАГО), предъявлять диагностическую карту по итогам техосмотра транспортного средства.

Мораторий ввели с учетом того, что из-за ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, многие СТО просто не работали. Самое важное:

- необязательность предъявления диагностической карты распространяется на все договоры о страховании автогражданской ответственности, заключенные с 1 марта 2020 года;

- освобождение будет действовать до 30 сентября 2020 года. После этой даты всем автовладельцам, купившим полис без прохождения техосмотра, будет дан месяц, чтобы его пройти;

- такая обязанность может наступить и раньше, если раньше снимут ограничения в регионе страхования. Получить диагностическую карту по результатам техосмотра и предъявить ее в страховую необходимо будет в течение месяца с даты отмены соответствующих ограничений;

- если этого не сделать, полис действовать не перестанет и страховая при аварии компенсирует второй стороне причиненный ей ущерб. Но ждите, что следом к вам от страховой придут регрессные требования;

- закон дает право правительству продлить до 90 дней срок, в течение которого можно будет получить диагностическую карту для дальнейшего предъявления в страховой. То есть теоретически проходить техосмотр могут разрешить аж до конца года. Такой люфт предусмотрен на случай нового осложнения эпидемической ситуации в России.