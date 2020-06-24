«Байкал-Сервис» в Ростове-на-Дону увеличил число терминалов

Новый складской терминал грузоперевозчика расположился в Октябрьском районе города на улице Вавилова, 68/2. Главным достоинством площадки является ее локация, которая, по словам генерального директора ростовского подразделения ООО «Байкал-Сервис ТК» Михаила Филиппова, обеспечивает идеальную доступность для клиентов всей северной части города, а также некоторых центральных районов.

«С открытием новой площадки компания качественно улучшила охват в Ростове-на-Дону, — пояснил он. — Три терминала на западе, севере и востоке позволяют клиентам из разных районов города максимально быстро сдать или забрать свой груз. Что касается собственно новой площадки, то она имеет очень удобный подъезд, так как находится вблизи крупной магистрали – улицы Вавилова, открытой в том числе для грузового транспорта».

Клиенты транспортной компании в будние дни могут сдать и получить свои грузы в открывшемся терминале «Вавилова» с 9:00 до 18:00.