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Российские автосалоны столкнулись с нехваткой машин

На автомобильном рынке в России возник дефицит самых ходовых моделей и комплектаций. Ликвидировать его удастся не раньше осени. Это наблюдается с открытием автосалонов после режима самоизоляции.

Автолюбители серьезно разгрузили дилерские склады. При этом они за время простоя они практически не пополнялись, пишет "Российская газета".

Продажи новых автомобилей в июне составили 122,6 тысячи единиц. Это превосходит результаты апреля и мая вместе взятых.

Но по сравнению с июнем 2019 года рыночная динамика оказалась хуже прошлогодней на 15 процентов. Итоги первого полугодия в целом стали наихудшими в современной истории российского авторынка. Было продано 636 тысяч новых машин (минус 23 процента).

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Транспорт

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