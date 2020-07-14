Холдинг «РЖД» организовал перевозку раритетного танка ИС-3 из Краснодарского края в Архангельскую область

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Холдинг «РЖД» организовал перевозку танка ИС-3 из Краснодарского края в Архангельскую область для музея боевой техники времен Великой Отечественной войны.

Советский тяжёлый танк был доставлен со станции Кущёвка до станции Костылево, где его перегрузили на автотранспорт и отправили в поселок Березник Архангельской области.

В честь 75-летия Победы тяжёлая машина была восстановлена в станице Кущёвской Краснодарского края, в цехах предприятия, специализирующегося на ремонте бронетехники. Холдинг «РЖД» организовал подбор и предоставление спецсостава с учётом всех особенностей перевозимого груза, а также разработал оптимальную схему погрузки.

Источник: ОАО "РЖД"