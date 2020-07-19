Российские парламентарии предложили временно освободить автовладельцев от транспортного налога

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Российские парламентарии обратились к руководству МВД с предложением освободить автовладельцев от уплаты транспортного налога в случае, если машина не используется более полугода.

Авторы письма считают, что владелец транспортного средства может не использовать автомобиль по объективным причинам. Например, это может быть связанно с длительным ремонтом или переездом в другой регион. И было бы справедливо на это время освободить его от налогообложения. При этом регистрация на транспортное средство должна быть временно приостановлена, а номера сдаваться на хранение в органы ГИБДД.

- По моему мнению, предложение коллег вполне логично, - считает депутат Государственной Думы Владимир Синяговский. – Вообще, ситуация с уплатой транспортного налога сегодня достаточно сложная и требует внимания, как законодателей, так и профильных ведомств. Так во время режима самоизоляции большинство россиян не пользовались личным транспортом, а налог с них взимался в полном объёме. Наверное, следовало бы продумать меры по снижению этой налоговой выплаты на определённый срок.