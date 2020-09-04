Уровень аварийности на железнодорожных переездах снижен

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В январе-августе 2020 года на Северо-Кавказской магистрали произошло 14 ДТП, тогда как за аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий.

В результате ДТП 3 человека погибли и 5 получили травмы различной степени тяжести. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 14 пострадавших и трое погибших.

В целях предотвращения дорожно-транспортных происшествий за 8 месяцев 2020 года совместно с сотрудниками ГИБДД организовано около 90 рейдов по выявлению нарушений правил дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды. Дежурные по переездам зарегистрировали более 500 нарушений правил дорожного движения. В отношении почти 150 водителей приняты меры административного воздействия, включая штрафы и лишение водительских прав.

Кроме того, усилена профилактическая работа по соблюдению правил дорожного движения на железнодорожных переездах среди водителей автотранспортных предприятий. Так, совместно с сотрудниками ГИБДД работники дистанций пути во всех регионах дороги провели в автохозяйствах 8 тыс. бесед, в которых приняли участие порядка 22 тыс. водителей. На железнодорожных переездах в ходе рейдов раздали свыше 40 тыс. памяток с напоминанием правил проезда через переезды.

Руководство Северо-Кавказской железной дороги призывает водителей к повышенной бдительности и неукоснительному соблюдению правил дорожного движения.

Источник: http://skzd.rzd.ru/