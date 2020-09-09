Любопытные факты про "Жигули"-"копейку", которые мало кто знает

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Паровоз советской и российской автоиндустрии отмечает 50-летний юбилей своего первого автомобиля — в 1970 году с конвейера Волжского завода по настоянию председателя Совета министров СССР Алексея Косыгина сошел легендарный ВАЗ-2101, или в простонародье одновременно любимая и ненавистная «копейка».

Первую модель «Жигулей» можно встретить и сегодня на улицах городов, причем не только российских. Советскую ретро-классику уважают и за рубежом. Кстати, отдав дань уважения Волжскому автозаводу, авантюристы из Европы передали вазовскому музею «копейку», на которой полтора года назад совершили кругосветное путешествие. Впрочем, есть в копилке предприятия и куда более любопытные факты. Портал «АвтоВзгляд» разузнал самые интересные из них.

Как мы утерли нос итальянскому «Фиату»

До сих пор многие уверены в том, что «копейка» — это жалкий «копипаст» итальянского FIAT-124. Однако на самом деле автомобиль оказался много круче своего «донора». Безусловно, заморский «Фиат» был взят за основу инженерами при создании самого массового автомобиля в СССР. Но в процессе изготовления будущего бестселлера в ВАЗ-2101 было внесено более 800 различных конструктивных доработок.

Например, в ходе тестов советские специалисты забраковали подвеску иномарки. А потому для «копейки» изменили кинематику, усилили ряд компонентов, включая шаровые опоры и пружины. Если «донорский» FIAT-124 имел смешной даже по тем временам клиренс в 130 мм, то дорожный просвет ВАЗ-2101 после тюнинга увеличился аж до 175 мм. Даже сегодня такими параметрами может похвастать далеко не каждый кроссовер! А тогда забота наших умельцев стала подарком судьбы и вовсе, ведь дорог в стране фактически не было. Да что уж там, особо нет и сейчас.

Кроме того, «Жигули» потяжелели без малого на 100 кг — скажем спасибо иному силовому агрегату, коим стал мотор с верхним расположением распредвала и увеличенным расстоянием между цилиндрами. Кстати, это позволило в будущем подвергать двигатель модернизации и увеличивать его объем. Сцепление обзавелось фрикционными накладками большего диаметра. Для сравнения: 182 мм у FIAT против вазовских 200 мм. Новые синхронизаторы нашли себя в коробке передач, которые способствовали более динамичной езде.

Что касается кузова, то он стал прочнее, а к двум проушинам под домкрат с каждого борта добавилась еще пара. Появились технические отверстия для использования внешней пусковой рукоятки двигателя, а еще автомобиль мог похвастать индикатором температуры охлаждающей жидкости — такое «Фиату» даже не снилось. Иначе говоря, базовая конструкция волжской модели-первопроходца по ряду показателей сильно превосходила заокеанский прототип. Не зря «Жигули» откусили у FIAT приличную долю европейского рынка.

Машина знаменитостей

Волжская классика собиралась с 1970-го по 1988 год, причем в различных модификациях. Спустя год после запуска производства ВАЗ-2101 стал идти на экспорт. На зарубежных рынках машина продавалась под брендом LADA, который впоследствии стал единым для всей линейки АВТОВАЗа. А всего было изготовлено почти 5 000 000 экземпляров. «Единичка» стала любимым транспортом многих знаменитостей. Именно советский седан оказался первым автомобилем для народных артистов РСФСР Александра Абдулова, Михаила Боярского, Николая Караченцова и Евгения Жарикова. Да что там говорить, если в свое время «Ладу» в качестве первой ласточки купил себе легендарный пилот «Формулы-1» Кими Райкконен. Кстати, на вторичном рынке и сегодня полным-полно предложений о продаже ВАЗ-2101 разных годов выпуска и технического состояния. Авторы некоторых объявлений приклеивают своим авто ценники ничуть не меньше тех, что просят за новую продукцию импортные премиум-марки. Желая оправдать вложенную душу и потраченные на реставрацию средства, хозяева таких раритетов порой выставляют их за несколько миллионов рублей.

Возрождение «Копейки?2020»

Как только не экспериментировал АВТОВАЗ с моделью: были и праворульные версии, и модификации с роторо-поршневыми двигателями, и авто с разными вариантами внутренней компоновки. Впрочем, изощрялись и простые автолюбители: кто-то срезал машине крышу, превращая ее в кабриолет, кто-то переводил на газ. А современные «петролхеды» успели оснастить «Жигули» пневмоподвеской, а заодно сделать из модели гоночный болид и даже представить собственные эскизы будущей генерации «копеечной» LADA. А почему бы и нет? Ведь на сегодняшний день только в нашей стране зарегистрировано свыше 400 000 автомобилей ВАЗ-2101, а сколько их еще гуляет по миру. Да, слухи о возрождении легендарной «копейки» витают уже несколько лет. Ожидалось, что реинкарнация первой модели Волжского автозавода произойдет в 2020 году, как подарок предприятия, празднующего полувековой юбилей.

По некоторым сведениям, автомобиль нового поколения должен родиться лимитированным тиражом, с иным заводским обозначением, а собирать его будет одна из дочерних компаний АВТОВАЗа. По другой версии, речь идет об утвержденном проекте «Копейка-2», созданном в результате коллаборации независимых инвесторов с тюнинг-ателье. Источники в социальных сетях утверждают, что знаменитой классике изменят с передним приводом, а погонять машину будет движок объемом 1,8 литра. Ставший поистине имиджевым седан, лишь внешне схожий с оригинальным ВАЗ-2101, нашпигуют целой кучей крутых современных опций. Не менее крутой приклеют и ценник. Если, конечно, все это не очередные байки. Во всяком случае, сам завод блуждающие слухи официально не подтверждает. Как бы то ни было, самый массовый советский автомобиль в своем новом амплуа определенно может оказаться интересным и крайне востребованным.

Источник: https://www.mk.ru/