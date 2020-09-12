Более 70 первых пассажиров отправились на поезде № 215/216 Адлер – Санкт- Петербург из Волгодонска

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Поезд №215/216 Адлер – Москва – Санкт-Петербург начал ходить по измененному маршруту. Теперь он курсирует, минуя станцию Ростов-Главный, по направлению Тихорецкая – Волгодонская – Лихая.

Первым составом только со станции Волгодонск было отправлено более 70 пассажиров.

Стоит отметить, что благодаря изменению схемы курсирования поезда прямое сообщение с двумя столицами получили пассажиры ещё нескольких станций Ростовского региона СКЖД. Помимо Волгодонской, это Сальск, Морозовская, Белая Калитва и Тацинская.

Отправиться с этих станций в Москву и Санкт-Петербург пассажиры смогут дважды в неделю по вторникам и пятницам. В сторону Черноморского побережья – по вторникам и субботам.

Поезд №215/216 Адлер – Москва – Санкт-Петербург стал первым круглогодичным составом, курсирующим по ветке Волгодонская – Морозовская. А первый сезонный состав Астрахань – Имеретинский курорт начал ходить с 28 июня 2020 года. Позже был назначен ещё один сезонный поезд Саратов – Имеретинский курорт.

Дальнее сообщение летом было востребованным у жителей Волгодонска. В среднем с этого вокзала на Черноморское побережье уезжало порядка 100 человек в день, примерно столько же возвращалось в город поездами. Всего за летний период отсюда было отправлено более 5 тыс. пассажиров.

Напомним, открытию дальнего сообщения через станцию Волгодонская предшествовали масштабные работы по модернизации объектов железнодорожной инфраструктуры.

На первом этапе, три года назад, была завершена реконструкция и ремонт 50 километров железнодорожного пути на участке Волгодонская – Морозовская, законсервированного еще в 2001 году в соответствии с приказом Министерства путей сообщения РФ.

В конце 2019 года железнодорожники модернизировали участок Морозовская – Цимлянская, который был оборудован современными автоматическими системами регулирования движения поездов. Здесь построили 7 модульных зданий для осуществления контроля за движением поездов, установили около 140 светофоров и уложили более 300 км магистрального кабеля. Кроме того, были расконсервированы станции Кумшалек и Кутейниковская. На них, а также на станции Черкасская обустроили приемо-отправочные пути общей протяженностью около 2,5 км.

Все это позволило значительно увеличить пропускную способность участка и частично переключить транзитный грузопоток с направления Лихая – Ростов, являющегося одним из наиболее загруженных на Северо-Кавказской магистрали.

Получить подробную информацию о графике движения поездов, стоимости билетов и оформить проездные документы можно на официальном сайте ОАО «РЖД», с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам» и в железнодорожных кассах. Также для удобства пассажиров работает единый информационно-сервисный центр ОАО «РЖД», куда можно обратиться по телефону 8-800-775-00-00.

Источник: http://skzd.rzd.ru/