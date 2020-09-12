МВД изменит правила экзамена на права: новые ошибки и упражнения

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МВД меняет правила приема экзаменов на водительские права. Фатальной ошибкой для будущего автомобилиста станет непристегнутый ремень безопасности и мобильник в руке.

Ведомство разместило для общественного обсуждения проект нового «Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений».

Новый порядок вытекает из глобальных изменений в правилах приема экзаменов на права. В частности – отмены «площадки» и перевода экзамена в условия реального города. Напомним, по новым правилам проходить испытания кандидаты в водители начнут с 1 апреля 2021 года.

В обновленном регламенте переработана система оценки навыков и умений кандидата в водители, а также пересмотрены ошибки с учетом степени влияния на безопасность дорожного движения. Например, ошибки «не пристегнул ремень безопасности» и «использовал во время движения телефон» будут считаться основанием для прекращения экзамена.

Еще одно новшество – кроме будущего автомобилиста и экзаменатора в машине во время испытания сможет находиться представитель автошколы.

А вот практический экзамен на право управления мотоциклами, мопедами, квадрициклами и трициклами сохраняется в действующем варианте – на площадках закрытых от движения иных транспортных средств и пешеходов, отмечают разработчики нового регламента.

Однако перечень навыков, которые предстоит показать кандидату в байкеры, будет дополнен новыми упражнениями, а некоторые нынешние упражнения планируется изменить. Например, экзамен на подкатегорию «В1» (квадрициклы и трициклы) дополняется проверкой у кандидата навыков торможения и остановки при движении на различных скоростях, включая экстренное торможение, а также движения задним ходом по прямой.

Разработчики новых правил уверены, что проверка навыков будущего водителя только в условиях реальной дорожной обстановки в конечном итоге потянет за собой позитивные изменения в подходе автошкол. МВД считает, что школы перестанут натаскивать учеников на шаблонные упражнения на площадке и заставят будущих водителей переориентироваться на подготовку в условиях реальной непредсказуемой дороги вне зоны заученных учебных маршрутов.

Источник: https://www.mk.ru/