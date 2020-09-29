МВД расширит список неисправностей автомобилей, с которыми нельзя ездить

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Изменения в ПДД, которые явно не порадуют владельцев старых автомобилей, разработало МВД.

В ведомстве подготовлен проект поправок в перечень неисправностей, при наличии которых запрещается эксплуатация транспортных средств.

Нынешнюю версию списка критических неисправностей планируется серьезно расширить. Ужесточатся требования к элементам тормозной системы. Если сейчас главной опасностью считается нарушение герметичности, то после утверждения поправок не пройти техосмотр рискуют владельцы машин с неисправной АБС.

Кроме того запрет на эксплуатацию будет наложен, если шланги и трубопроводы тормозной системы имеют перегибы, разрывы, трещины и следы теплового воздействия.

Коррозия также станет поводом запретить железному коню передвигаться по дорогам. А вот требования к максимальному тормозному пути станут чуть мягче. В действующей редакции перечня для легковушек максимум установлен на уровне 14,7 метров. По новым правилам он составит 16,6 метров. Для автобусов – 18,6 против нынешних 18,3.

Рулевой механизм кроме люфта будет проверяться на наличие старых деталей. Трещины и следы деформации станут причиной забраковать машину. Еще один новый пункт в списке фатальных неисправностей – самопроизвольный поворот руля вопреки желанию и ожиданиям водителя.

Плюс по новым правилам под запрет попадут трещины на стеклах. Правда, только со стороны водителя.

Источник: https://www.mk.ru/