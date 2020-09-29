Проект трамвайной ветки по улице Московской в Краснодаре одобрен государством

/Транспорт/

Проект строительства трамвайной ветки по улице Московской, на участке от Солнечной до улицы имени Петра Метальникова, прошел госэкспертизу и получил положительное заключение.

В скором времени для выбора подрядной организации разместят конкурсную документацию, уточняет городская администрация. В департаменте транспорта и дорожного хозяйства добавили, что конкурс продлится до конца октября – начала ноября. В таком случае строительство могут начать уже осенью этого года.

Из муниципального бюджета на реализацию проекту выделили 975 млн рублей. При этом 25 млн – на текущий год и 950 млн – на следующий. Сейчас, как рассказали в департаменте муниципальной собственности и городских земель, заканчивают работу по формированию земельных участков в зоне строительства трамвайной линии, после чего их передадут в бессрочное пользование.

Протяженность будущей ветки оценивают в пять километров. Разворотное кольцо планируется построить возле ТЦ «Стрелка». Это первое строительство новых трамвайных линий в Краснодаре за последние 20 лет. Кроме того, строительства ветки ожидали и требовали сами жители Московской. Район наиболее остро нуждается в трамваях из-за сильной загруженности автомобильных дорог.

Напомним, ранее был опубликован сам проект строительства. Его представила проектная компания «Инжпроектстрой». Горожанам также разрешили пересадить себе во двор липы, растущие на участке, выбранном для строительства ветки.

В общей сложности глава города Евгений Первышов пообещал, что в краевом центре появятся четыре новые ветки. Линии построят в районе Восточно-Кругликовской, микрорайоне Гидростроителей и на участке по улице Бершанской в аэропорт.

Источник: https://kuban.mk.ru/