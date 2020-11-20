Билеты на поезд №113/114 Адлер – Санкт-Петербург можно купить по более низким ценам до 30 ноября

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До 30 ноября пассажиры могут воспользоваться специальным предложением АО «Федеральная пассажирская компания» и приобрести билеты на поезд №113/114 Адлер – Санкт-Петербург по сниженным ценам.

Специальный тариф 2229 руб. действует при покупке верхних полок купе в составах, отправляющихся из Адлера с 16 декабря 2020 года по 27 января 2021 года включительно (за исключением 7-9 января), из Санкт-Петербурга с 18 декабря 2020 года по 29 января 2021 года включительно (за исключением 28-29 декабря).

Напомним, что поезд №113/114 Адлер – Санкт-Петербург единственный пассажирский состав, который связывает ряд станций Ростовской области с двумя столицами России и с Черноморским побережьем. Его маршрут, в частности проходит через станции Сальск, Волгодонская, Морозовская.

Более подробная информация о действующих акциях доступна на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Специальные тарифы/скидки не применяются одновременно с другими специальными тарифами/скидками. Период проведения акции и количество мест ограничено. Скидка/специальный тариф применяется только к тарифам на проезд в поездах и вагонах АО "ФПК".