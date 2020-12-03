Владимир Синяговский: 200 млн рублей на субсидирование авиаперевозок в Краснодарском крае

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Краснодарский край — российский регион, известный на всю страну благодаря своим здравницам, курортам и потрясающей природе.

Разумеется, местная экономика не ограничивается туризмом: местный климат способствует развитию сельского хозяйства, положительную динамику демонстрируют и промышленность, и жилищное строительство. Только на реализацию мероприятий в рамках национальных проектов в этом году край получил 49,7 млрд рублей, и поставленные задачи к настоящему моменту уже выполнены на 42%.

«В рамках разрабатываемого нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Ростуризм намерен за 10 лет почти удвоить количество россиян, которые будут отдыхать в санаториях и профилакториях: с 6,7 млн до 11,5 млн человек. Кроме того, втрое должно вырасти число турпоездок россиян внутри страны. Для привлечения новых туристов и увеличение потока необходимо сделать комфортные цены на авиаперелеты. Для этого в бюджет края будет заложено 200 млн рублей на субсидирование авиаперевозок, в том числе, в межсезонье, которое у нас сегодня тоже достаточно активное. Для предприятий курортной отрасли продолжаются действовать налоговые льготы, отсрочки платежей. Эти меры введены, чтобы поддержать сферу в период пандемии коронавируса и связанных с ней ограничений в работе. 200 млн рублей субсидий выделено на ремонт детских здравниц. В особенности это касается Геленджика и Туапсинского района», - прокомментировал депутат Госдумы Владимир Синяговский.