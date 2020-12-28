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Поезд №17/18 «Лыжная стрела» отправилась в первый рейс из Ростова-на-Дону 25 декабря

25 декабря поезд №17/18 «Лыжная стрела» отправился в первый в этом году рейс из Ростова-на-Дону на горнолыжный курорт Роза Хутор.

Пассажирский состав будет курсировать до 10 января по следующему расписанию.

Номер поезда

Маршрут

Время отправления

Время прибытия

Даты отправления

№ 17

Роза Хутор –

Ростов-на-Дону

18:17

08:06

26, 27, 30 декабря,

с 1 по 10 января – ежедневно

№ 18

Ростов-на-Дону –

Роза Хутор

21:43

10:24

25, 26, 29, 30 декабря,

с 1 по 9 января – ежедневно

На маршруте предусмотрены остановки на станциях Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер.

Состав будет сформирован из плацкартных, купейных и СВ вагонов, оборудованных биотуалетами и кондиционерами. В штабном вагоне поезда предусмотрено дополнительное багажное купе для бесплатной перевозки спортивного инвентаря.

Приобрести билеты и узнать информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах и терминалах самообслуживания на вокзалах.

Напомним, в поездах дальнего следования принимается ряд противоэпидемических мер для обеспечения безопасной перевозки пассажиров. Все составы проходят обязательную санитарную обработку с применением специальных моющих средств. Современные вагоны поездов дальнего следования оснащены специальными установками с функцией обеззараживания воздуха ультрафиолетовыми бактерицидными лампами. В пути следования не менее двух раз в сутки пассажирам измеряют температуру бесконтактным термометром.

АО «ФПК» рекомендует пассажирам применять средства индивидуальной защиты – маски и перчатки – в течение всей поездки, при необходимости пассажиры могут их приобрести в вагоне у поездной бригады.

Источник: пресс-служба СКЖД

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Категория: Новости / Транспорт

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