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Безопасность превыше всего

В 2020 к главе села Дивноморского Сосову Владимиру обратилась инициативная группа жителей с просьбой улучшить безопасность автомобильного движения между селом Дивноморским и Геленджиком.

Глава поселения обратился с данной просьбой на совместном приеме к главе городе Алексею Богодистову и депутату Госдумы Владимиру Синяговскому. Совместно были сформированы соответствующие поручения для организации, обслуживающей данный участок дороги. В декабре 2020 года на опасных поворотных участках дороги между Дивноморским и Геленджиком были установлены сигнальные столбики, которые позволят снизить аварийность. Эффективное взаимодействие главы поселения, главы города и депутата Гос.думы дало положительные результаты для жителей всего Геленджикского района.
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Категория: Новости / Транспорт

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